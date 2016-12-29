Что делать, если произошел пожар в квартире?

Покинуть помещение, используя лифт. Как можно быстрее оказаться на улице Попытаться справиться с огнем самостоятельно. Если огонь выходит за пределы квартиры, вызвать пожарных Сразу вызвать пожарных. Если в течение 1-2 минут справиться с возгоранием с помощью подручных средств не получается, срочно покинуть квартиру Открыть окна и двери и покинуть квартиру

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