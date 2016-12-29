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29.12.2016
В Главном управлении МЧС России по Архангельской области проведена тренировка по действиям в результате аварии на теплотрассе
В Архангельской области в связи с наступлением опасного климатического явления – морозов ниже -30 градусов – была проведена совместная комплексная тренировка Главного управления МЧС России по Архангельской области, муниципального образования «Приморский муниципальный район» и энергетиков по действиям в случае возникновения аварийной ситуации.
15:05
Инспекторы ГИМС все праздничные дни контролируют состояние ледовых переправ и мест массового подледного лова
С первых чисел января инспекторский состав ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области» проводит ежедневные патрулирования переправ и мест подледного лова рыбы.
13:29
С 4 по 7 января ожидается понижение температуры от -32 до -40 градусов, а местами по ночам при прояснениях – столбик термометра и вовсе опустится до отметки 45 градусов. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с усилит ощущение мороза и негативные факторы морозной погоды.
03 Января
ГУ МЧС России по Архангельской области обращается к населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности в холодный период!
При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, одеваться многослойно, носить теплые носки и варежки. Актуальные советы спасателей.
03 Января
Новости из Коряжмы. Перед Рождеством инспекторы ГПН проверили безопасность храмового комплекса прп. Лонгина Коряжемского
Конечно же, в такие дни безопасность прихожан должна быть обеспечена в полном объёме. Поэтому в преддверии больших церковных праздников все объекты Русской Православной церкви и попадают под пристальное внимание надзорных органов.
02 Января
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В структуре МЧС России 85 главных управлений в субъектах РФ и 8 региональных центров:
Северо-Западный, Центральный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, ГУ МЧС России по г.Москве, Северо-Кавказский, ГУ МЧС России по Республике Крым, ГУ МЧС России по г. Севастополь
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Региональные центры МЧС России:
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Центральный региональный центр
Адрес: 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, дом 7а
Телефон: 8 (499) 449-89-21
Сайт: http://central.mchs.ru
Главные управления
Южный региональный центр
Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. им. Греческого города Волос, дом 11
Телефон: 8 (863) 240-62-10
Сайт: http://southern.mchs.ru
Главные управления
Северо-Западный региональный центр
Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, дом 119
Телефон: 8 (812) 369-99-99
Сайт: http://northwest.mchs.ru
Главные управления
Дальневосточный региональный центр
Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, дом 3а
Телефон: 8 (4212) 599-599
Сайт: http://fareast.mchs.ru
Главные управления
Сибирский региональный центр
Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 35/1
Телефон: 8 (391) 298-55-47
Сайт: http://siberian.mchs.ru
Главные управления
Уральский региональный центр
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 71а
Телефон: 8 (343) 371-99-99
Сайт: http://ural.mchs.ru
Главные управления
Приволжский региональный центр
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, дом 6
Телефон: 8 (800) 100-11-20
Сайт: http://volga.mchs.ru
Главные управления
Северо-Кавказский региональный центр
Адрес: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, д. 7
Телефон: 8 (8793) 3-99-99
Сайт: http://northkav.mchs.ru
Главные управления
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